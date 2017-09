„Eroii” (in)justitiei din dosarul Braguta."M-am gandit la securitatea lui. Era intr-o stare strasnica. M-am gandit sa-l izolez". Ce spune judecatorul care a emis mandatul de arestare pe numele lui Braguta - ZdG

Jurnalistii de la Ziarul de Garda au mers sa discute cu judecatorul care a emis mandatul de arestare pe numele lui Braguta, aflat acum in concediu.

Iurie Obadă îşi aminteşte în detalii ziua în care a decis eliberarea unui mandat de arestare pe numele lui Braguţa. „A venit procurorul cu demersul. A fost înregistrat în cancelarie. Prin intermediul programului, dosarul mi-a fost repartizat mie, fiind şi singurul judecător de instrucţie la Ciocana. Ştiam de la procuror că tânărul e cu dereglări, dar nu mi-am dat seama că era aşa de serios… Când am ieşit să vin în şedinţă, pe el l-au adus din camera pentru persoane reţinute. Într-adevăr, era foarte agresiv. Era într-o stare straşnică, pentru că se grămădise mai toată judecata acolo. Erau trei băieţi de la escortă care nu puteau, de fapt, să-l ţină”, a declarat magistratul pentru zdg.md.

„Încă în maşină sau chiar din penitenciar, acesta a lepădat toate hainele. Era gol… Băieţii de la escortă au găsit ceva, o „pokrivală” (cearşaf, n.r.) şi i-au pus-o pe umăr. Încercau să-l intre în sala de şedinţe. El refuza. M-am uitat la el şi am văzut că e inadecvat şi agresiv. Avocatul său a fost Veaceslav Nevreanschi. Am decis, văzând comportamentul, să examinăm fără el, pentru că oricum nu aveai ce asculta de la dânsul. Avocatul s-a dus şi a întrebat dacă vrea să spună ceva judecătorului. El l-a trimis în… Am intrat în şedinţă şi am spus la escortă să-l ducă jos”, povesteşte Iurie Obadă, care precizează că, în cei 25 de ani de când activează în sistemul de drept, nu s-a confruntat cu un asemenea caz.

În altă situaţie, cu altă persoană, poate nu-l arestam, pentru că infracţiunea nu era atât de gravă. În altă situaţie, nu-i dădeam arest. Avocaţii care vorbesc despre acest caz nu au văzut ce se întâmpla pe loc. Ăsta, real, era agresiv. Din cuvintele procurorului, el, cu câteva zile mai devreme, fusese eliberat din Spitalul de Psihiatrie. A venit de acolo la volanul maşinii, din Bălţi până la Chişinău. Sunt aproape 200 de km, la volanul automobilului. Era într-o stare… Era periculos. În încheierea mea, am indicat că, în primul rând, pentru securitatea sa, nu pentru altcineva… Închipuiţi-vă, la un om gol să îi dau voie în stradă, în aşa stare… Şi altă problemă. Procurorul a spus că vrea să înainteze alt demers, pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Pentru expertiza asta, tot era necesar să fie izolat. Raţiunea mea a fost, reieşind din starea lui, că cel mai normal era ca el să fie sub supraveghere. Să-l eliberezi, în stradă, vă închipuiţi în ce stare era”, îşi argumentează judecătorul decizia de a-l aresta pe Braguţa.

„Cea mai rezonabilă variantă era ca el să fie sub supraveghere. El nu putea fi eliberat… Eu nu puteam decide ca el să fie internat forţat. Asta era posibil după ce îl recunoşteau vinovat, iresponsabil… Absolut inadecvat era, dar nu arăta lovit. Arăta sănătos fizic. Vă spun, unica, după mine, ieşire era să-l izolez, să fie sub supraveghere, în primul rând, pentru securitatea sa şi a celor din jur. Dacă era un om sănătos psihic, sigur, nu-l arestam. Eu, pentru aşa ceva, nu arestez. Era agresiv. M-am gândit că a venit de la Bălţi cu maşina şi, dacă-l eliberez, ar putea urca iar la volan. Pe undeva, erau şi părinţii care, cumva, nu au fost împotrivă ca el să fie sub supraveghere. Eu nu i-am văzut pe părinţi, dar procurorul mătincă a spus. Ce a făcut avocatul? Avocatul a zis, poate facem ceva… Într-un fel, el nu a acceptat arestarea, dar poate facem ceva ca să-l dăm la părinţi, să-l supravegheze. Am zis, dl Vlad, dvs vedeţi că părinţii ar putea să-l supravegheze? El totuşi are 30 de ani. M-am gândit că decizia e în favoarea sa. Fără doar şi poate, se întâmpla altceva dacă ieşea din penitenciar. Cu el sau cu altcineva. Regrete? Sigur că am, nu atât de decizia mea, pentru că susţin că era singura cale, dar, că a murit omul şi parcă aş fi şi eu…, aşa, pur omeneşte, pur sufleteşte. Când l-am văzut ce sunete scotea… Era ca o fiară. Am spus cuiva de acolo că mi-i jale de el. Băiat tânăr, frumos. Nu avea urme de lovituri. Era învelit cu acea „prostire”, dar nu am văzut ceva”, precizează judecătorul, afirmând că, iniţial, Vladislav Nevreanschi, avocatul din oficiu al lui Braguţa, a atacat la Curtea de Apel (CA) Chişinău mandatul de arest, doar că, la scurt timp, s-a răzgândit.

Cazul a avut loc acum cateva saptamani. Tanarul de 31 ani a ajuns la puscarie, dupa ce s-a luat la harta cu inspectorii de patrulare, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. Rudele barbatului acuza oamenii legii ca l-ar fi batut in timp ce se afla in arest preventiv acolo si astfel ar fi survenit decesul.

Totusi, initial administratia puscariei spunea ca tanarul s-a stins de pneumonie. Medicii legisti spun ca barbatul s-a stins pe 25 august, insa resposabilii de la DIP sustin ca acesta a murit pe 26 august. Expertiza medico legala urmeaza sa demonstreze cauza exacta a decesului. Familia barbatului spune ca se va adresa si la CEDO.

