Eschivari de la achitarea taxelor vamale. Bugetul a fost prejudiciat cu peste 12 milioane de lei - Bizlaw.md

Potrivit Serviciului Vamal, neregulile au fost relevate in cadrul examinarii prealabile de specialitate a informatiilor cu privire la legalitatea acordarii reducerilor, precum si a scutirilor de taxe vamale in cadrul importurilor realizate in baza contingentelor tarifare prestabilite, conform Acordului de Asociere dintre Republica Moldova si tarile-membre ale Uniunii Europene si Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor.

In acest context, au fost demarate controale asupra activitatii agentilor economici vizati, astfel incat sa fie asigurata recuperarea prejudiciilor depistate şi sanctionarea persoanelor culpabile de comiterea respectivelor ilegalitati.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, urmare a eschivarii acestora de la achitarea drepturilor de import aferente, este estimat la peste 12 milioane lei.

