Chiar tu ai putea fi cel care va "desena" noii lei de 1 si de 2 - Banca Nationala a anuntat un concurs public de schite pentru noile monede. Castigatorii vor primi monede de argint si vor ramane in istorie

De astazi, moldovenii ingeniosi pot participa la crearea conceptului celor doua monede.

Astfel, doritorii de a participa la concurs au timp pana pe 4 august sa elaboreze conceptul celor doua monede si sa le expedieze prin Posta Moldovei sau printr-un email celor de la BNM.

Cele mai bune schite vor fi selectate de o comisie a Bancii Nationale, vor fi premiate si ar putea sa apara pe viitoarele monede.

Pentru ca leii de unu se uzeaza foarte repede, Banca Nationala vrea sa puna in circulatie monede de 1 leu si de 2. Deocamdata este vorba doar despre o idee, asa ca nu este clar cand am putea tine in mana 1 leu de metal. Daca se va decide ca se vor bate monedele, leii de unu de hartie vor fi scosi treptat din circulatie.