Este zi de doliu national in Republica Moldova in memoria miilor de moldoveni deportati acum 69 de ani in Siberia. Ceremonii de comemorare au avut loc la Guvern si la monumentul "Trenul Durerii" - VIDEO

Este zi de doliu national in Republica Moldova in memoria celor care acum 69 de ani au fost urcati in vagoane si dusi in Siberia. Drapelele au fost arborate in berna, iar sirenele au rasunat in toata tara. Amintiri amare au fost depanate la monumentul Trenul Durerii, unde oamenii au venit sa depuna flori. Acolo au fost prezenti si oficialii.