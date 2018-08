Etalonul eticii la CSM, un magistrat care a judecat tineri in comisariate la 7 aprilie 2009 - Ziarul de Garda

Anatolie Galben a fost ales, la mijlocul lunii iulie, in functia de presedinte al Comisiei de Etica de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Galben, membru al CSM, promovat recent la Curtea de Apel Chisinau cu votul colegilor sai, a ajuns in atentia opiniei publice in aprilie 2009, cand a examinat in comisariatele de politie cele mai multe demersuri de aplicare a arestului preventiv pe numele tinerilor care au protestat la 7 aprilie 2009 - 33. Acesta a eliberat mandate de arestare in mai putin de o treime dintre cazurile examinate, scrie ZdG.md.