Eugen Sturza, investit in functia de ministru al Apararii: "Domnule presedinte interimar al RM, dl Candu, vreau sa va multumesc pentru increderea acordata"

“Jur sa daruiesc toata priceperea intru propasirea Republicii Moldova, sa respect Constitutia si legile tarii.”

Ceremonia a avut loc la pranz la Resedinta de Stat. Primul a venit Eugen Sturza, care a fost nevoit sa-l astepte minute bune pe presedintele Parlamentului, dar si pe premier.

Decretul de numire a fost semnat de Andrian Candu, care pentru numirea ministrului Apararii a fost presedinte interimar.

Eugen STURZA, MINISTRU AL APARARII: “Eu intentionez sa privesc partea plina a paharului si sper ca pe viitor sa nu mai avem situatia in care Constitutia R.M. sa fie incalcata.”

Imediat ce a devenit ministru cu acte in regula, Sturza a venit cu un car de promisiuni. Spune ca va imbunatati relatiile cu partenerii externi sau ca va moderniza armata nationala, nu a precizat insa de unde va lua bani pentru asta. Sturza a refuzat sa spuna si cum va colabora cu seful statului, avand in vedere ca este comandatul suprem si ca anterior a spus ca nu-l va recunoaste ca ministru al Apararii.

“Domnule Sturza, cum o sa colaborati cu domnul presedinte Igor Dodon?”

In schimb Sturza se va bucura de sustinerea Parlamentului si a Guvernului.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Sunteti un ministru si conducator al Ministerului Apararii – legitim si legal.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Astazi s-a pus capat unei incertitudini care a durat prea mult in Republica Moldova.”

Dupa ce Igor Dodon a respins de doua ori candidatura lui Eugen Sturza la Aparare, pentru ca nu are pregatire militara, acum cateva zile, Curtea Constitutionala a decis ca noul ministru sa fie numit de presedintele Parlamentului sau de premier. Magistratii au constatat ca refuzul lui Igor Dodon este o incalcare grava. Atunci presedintia a spus ca totul este circ, iar astazi Igor Dodon a reactionat pe facebook.

”Precedentele pe care democraţii au îndrăznit să le creeze vor deveni instrumentul din cauza căruia tot ei vor avea de pătimit. Vor fi loviţi de bumerangul pe care l-au lansat.”

O reactie la investirea lui Sturza a avut si Vladimir Voronin.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Ati facut din Constitutie o servitoare. Cand e comod, face cum cere Constituia, cand nu, nu. Aici s-a intalnit trei cucosi care nu pot sa se aseze la o masa si nu se pot intelege. Alte probleme nu-s in Republica Moldova, numai asta cu ministrul Apararii. Mare minister mai este si acesta."

Eugen Sturza a fost consilierul lui Vlad Filat si vicepresedinte al partidului condus de Iurie Leanca. Functia de ministru al Apararii a ramas vacanta in decembrie anul trecut, dupa ce Anatol Salaru a fost demis la initiativa liberalilor.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Va doresc un mandat de succes la ministerul Apararii. Republica Moldova are nevoie de o armata si un minister functional. Numirea de astazi a fost realizata intr-un mod special, unic din cauza refuzului dl presedinte Dodon de a accepta numirea acestuia. Sper foarte mult sa nu mai avem astfel de situatii exceptionale. Dvs veti avea toata sustinerea. Noi avem o armata functionala. Integrarea europeana trebuie sa se regaseasca si pe latura incorporarii militare. Va doresc succes, intr-un ceas bun si realizari frumoase."

Pavel Filip, PREMIER: "Vreau sa-i aduc felicitari dl Eugen Sturza cu ocazia inaugurarii in functie. Bine ati venit in echipa guvernamentala. Imi pare bine ca astazi s-a pus capat unei incertitudini care a durat prea mult in Republica Moldova. Iata de astazi ministerul Apararii are un conducator, are un ministru. Am avut situatii cand RM nu a participat la multe exercitii militare si sper ca si aici s-a pus punct. Suntem in perioada de reformare a Armatei Nationale. Nu-mi ramane decat sa va acord toata sustinerea mea si sa va doresc mult succes."

Eugen STURZA: "Dl presedinte interimar al RM, vreau sa va multumesc pentru increderea acordata. Vreau sa-i multumesc si coalitiei de guvernare pentru numire si sustinere. Este o premiera pentru RM cum a fost solutionata aceasta criza de la ministerul Apararii. Eu intentionez sa privesc partea plina a paharului si sper ca pe viitor nu vom mai avea situatii in care Constitutia RM va trebui sa fie incalcata. Este important ca Armata Nationala sa nu fie implicata in jocuri politice."

Eugen Sturza a fost sef de cabinet al lui Iurie Leanca si consilier al lui Vlad Filat in Guvern, iar democratii spun ca l-au ales din 7 candidaturi, dintre care 3 femei.