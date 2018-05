Euro pierde teren in fata leului din cauza evolutiilor de pe piata internationala. Ce spune prim-viceguvernatorul BNM - VIDEO

Prim-viceguvernatorul Bancii Nationale sustine ca euro a atins cotatia cea mai mica fata de leu din ultimii trei ani din cauza faptului ca moneda europeana s-a depreciat fata de dolar.

Vladimir MUNTEANU, PRIM-VICEGUVERNATOR BNM: "- Pierde din teren euro. - Si e absolut normal sa se intample asa. In ultimele saptamani euro s-a depreciat fata de dolar cu aproape 4 procente. Aceasta depreciere e determinata de factori nmacroeconomici si de tendintele macroeconomice in zona euro, statele unite. S-ar putea sa continue tendinta. Sunt voci care spun ca s-ar putea daca se dimineaza cresterea economica in UE, daca razboiul comercial intre SUA si CHINA, care neaparat va implica si UE, cursul se poate stabili aici sau schimba.”

Anterior expertii spuneau ca deprecierea valutei europene este cauzata de cresterea remitentelor, a exporturilor, dar si a asistentei financiare externe. Aprecierea monedei nationale, insa, ar putea duce la noi scumpiri in domeniul constructiilor, afirmau economistii. Intr-un an electoral, BNM si-a revizuit in scadere prognoza initiala a inflatiei si sustine ca aceasta va fi de 3,3%, cu 0,4 la suta mai putin decat cea anuntata la inceputul anului. Micsorarea inflatiei este determinata de preturile scazute la produsele alimentare sau resursele energetice. Totusi, cifrele ar putea fi influentate de niste riscuri.

Vladimir MUNTEANU, PRIM-VICEGUVERNATOR BNM: “Incertitudinea cu privire la recolta din anul prezent este riscul principal, atat cat si incertitudinile cu privire la momentul si magnitudinea testarii a tarifelor reglementate.”

Dupa parlamentare, insa, adica din 2019, inflatia va reveni la valorile obisnuite, de 5%. Raportul prezentat astazi de conducerea BNM mai spune ca remitentele se mentin, datorita cresterii economice in UE si Rusia. Astfel ca in primele trei luni ale acestui an, moldovenii au trimis de peste hotare circa 300 de milioane de dolari.