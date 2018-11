"Regret ca autoritatile moldovene aleg sa ignore avizul comun si recomandarile unor institutii europene consacrate printre care si comisia de la Venetia" a declarat Petras Austervicius la sedinta Parlamentului European

Petras AUSTREVICIUS , Eurodeputat: "Vreau sa evidentiez importanta faptului ca parlamentul are sansa de a evalua si de a contribui la implementarea acordului de asociere cu Georgia, Moldova si Ucraina. Deliberarile de astazi si votul de maine pe aceasta tema trebuie vazute ca o confirmare a angajamentului politic al Uniunii Europene vizavi de performanta in estul europei. As vrea sa insist acum asupra principalelor constatari ale raportului meu. O voi face cat se poate de sincer, ca un adevarat prieten al Moldovei. Acordul de asociere nu este abstract, exista un acord de asociere care contine un set de obligatii juridice si politice, este vorba de un pact care se bazeaza pe valori comune, principii democratice.

Tocmai de aceia sunt ingrijorat ca se constata o departare continua si consecventa a moldovei de la standartele democratice europene in ultimii ani. Regret ca autoritatile moldovenesti aleg sa ignore avizul comun si recomandarile unor institutii europene consacrate inre care si comisia de la Venetia. Sunt vizate si mai ales recentele modificari aduse legii electorale.

Parlamentul cat si alte institutii europene au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a explica Chisinaului ca legislatia nu trebuie cel putin in domeniu electoral schimbata si ajustata nevoilor in anul premergator scrutinului electoral principal. Ma supara foarte mult ca avizul organizmelor europene nu a fost avut in vedere si as spune si mai mult ca ne-au deranjata actiunile de invalidare al alegerilor pentru primarul general al capitalei Chisinau. In egala masura ne irita lipsa de transparenta in cazul de frauda bancara de peste un miliard de dolari americani.

Cred ca cele doua rapoarte independente care descriu actul de frauda trebuie publicate si responsabilii trebuie trasi la raspundere. In final vreau sa arat ca poachetul de reforma fiscala da anstere multor altor rezerve si ingrijorari, se pare ca schema de amnistie fiscala este indoelnica si este lisitata atit de logica cat si de transparenta. In lumina celor de ma sus p spun cu regret ca Uniunea Europeana nu a avut alta posibilitate decat sa suspende deocamdata asistenta financiara pentru Moldova.

Moldova este prima tara cel putin in ultimii ani care i s-au impus din parta uniunii europene pe neconditionalitati atit de importante cum ar fi suspendare fondurilor de asistenta. Cred insa ca faptele vorbesc de la sine. Stimati colegi in timp ce transmitem acest mesaj guvernului moldovean oferim in acelas timp o mana intinsa pentru colaborare cu Moldova si cu societatea civila de acolo. Cred ca impreun avom putea sa ne atingem obiectivele comune si asta inseamna ca si moldovenii vor intelege ca prin reforme politice si europene drumul european este acelasi. "