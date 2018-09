Eurodeputati, catre Dodon si Filip, dupa expulzarea celor sapte cetateni turci de la conducerea Orizont: "Cerem sa opriti extradarea abuziva". Mesajul comisarului european, Johannes Hahn \ DOC

Textul dicumentului:

Sursa poze: turkeypurge.com

Comisarul european, Johannes Hahn, a publicat un mesaj pe Twitter in care spune ca se asteapta ca autoritatile din Republica Moldova sa respecte precedurile judecatoresti.

Orizont teachers in #Moldova: I expect the #Moldovan government and all authorities to respect rule of law and all established judicial procedures.