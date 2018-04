Europenii au ajutat autoritatile de la Ceadar-Lunga sa scoata orasul din gunoi. Doua autospeciale moderne au fost cumparate dintr-un grant oferit de UE - VIDEO

Astazi cele doua autospeciale au fost lansate oficial, demonstrate si laudate publicului. Muncitorii au facut un master-class in fata tuturor, multumiti si ei ca au scapat de singura rabla care era pana acum destinata salubrizarii orasului. In plus, nu mai sunt nevoiti sa incarce cu mainile lor tomberoanele.

“Aveam o masina de evacuare a gunoiului, dar era veche si era putin mai mica. Eram nevoiti sa strangem gunoiul mai des. Cu aceasta autospeciala reusim sa strangem tot gunoiul timp de o zi.”

Una dintre cele doua autospeciale poate fi folosita la deszapezire si la presarat material antiderapant. Asta l-a bucurat pe acest muncitor care de opt ani face curat in orasul Ceadir-Lunga. Acum munca sa este mai usoara.

“Foarte mult ne-a fost de ajutor iarna la dezapezirea drumurilor si raspandirea nisipului, inainte era mai complicat totul faceam manual.”

Totodata, in oras au fost instalate 80 de pubele metalice noi.

“Un pic ne incomodeaza noile tomberoane, inca nu ne-am obisnuit cu ele, deoarece sunt aranjate in diferite locuri, dar acum este cat de cat mai curat.”

“Inainte nu era atat de bine, uneori nu se strangea gunoiul la timp.”

“Orasul a devenit mai curat, mai frumos, mai placut si acum chiar e ca la oras, dar nu ca la sat.”

“Situatia in oras treptat se imbunatateste. Noi trebuie sa avem grija ca orasul nostru sa fie curat.”

Autoritatile locale cred ca, in sfarsit, vor scapa de marea lor problema – gunoistile neautorizate.

Anatolii TOPAL, CEADIR-LUNGA: “Proiectul acesta a fost o prioritate pentru orasul nostru, deoarece problema era legata de curatenie si transportarea gunoiului.”

Pentru acest proiect Uniunea Europeana a oferit 76 de mii de dolari, iar autoritatile locale au mai adaugat 36 de mii.

Anatolie TERZI, MANAGER SARD: “Programul lucreaza de trei ani, incepand din anul 2016 pana la sfarsitul anului 2018. Programul lucreaza cu toate primariile din Gagauzia si raionul Taraclia.”

In total, 40 de localitati din Autonomia Gagauza si raionul Taraclia isi vor imbunatati infrastructura datorita programului SARD. Valoarea totala a proiectului este de sase milioane si jumatate de euro, bani oferiti de UE.