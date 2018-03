Europenii vor putea folosi produse cosmetice fabricate in Moldova. O companie de la noi a inceput sa-si exporte marfurile in Europa: "“Europenii au ramas uimiti" - VIDEO

Dupa ce cosmetica este pregatita in sectorul de productie, ajunge in sala de ambalare. Aici incepe etapa finala de pregatire a produsului care va fi dus pe rafturile magazinelor.

Ana FILATOVA, SEFA SECTIEI: “Fetele toarna produsul in flacoane, le inchid cu capace speciale. Ulterior, produsul se indreapta spre etapa urmatoare.”

“Cat reusiti sa ambalati pe zi? - Pana la 5 mii. Spre seara obositi? - Putin."

Produsul capata aspectul cu care ne-am obisnuit abia dupa ce i se aplica toate etichetele. Intregul proces este automatizat, iar angajatii doar verifica munca facuta de aparate.

“Trebuie sa netezim foarte atent si sa arate foarte frumos flaconul.”

Ana FILATOVA, SEFA SECTIEI: “Se aplica data de ambalare si termenul de valabilitate. In cazul de fata este vorba de trei ani pentru ca e un gel de dus. Femeile verifica daca datele au fost aplicate corect.”

In cazul in care produsele sunt pregatite pentru export li se mai aplica inca o eticheta in limba oficiala a tarii unde urmeaza sa ajunga produsul.

“Punem stichere ca sa le trimitem in Romania astupam textul, textul rus, in romana ramane si acoperam rusa.”

La final, produsele trec printr-o masina cu aer cald, apoi rece. Sunt invelite intr-o pelicula, dupa care - impachetate in cutii si depozitate. Recent, astfel de produse au inceput sa ajunga si in magazinele din Europa, in special, in Romania acolo unde a fost deschis si un magazin al companiei.

Maria BORTA, DIRECTORUL COMPANIEI: “Europenii au ramas foarte uimiti si le-a placut produsele, acum a devenit si o moda sa ne intoarcem la mama natura. Atuul nostru e ca folosim uleiuri esentiale si ingridinte naturale.”

Prin intermediul Proiectului de Ameliorare a a Competivitati, finatat de Banca Mondiala, compania a primit un grant de 80 de mii de lei care au fost cheltuiti pentru promovare. Totodata compania a beneficiat de consultata si servecii care au ajutat-o sa-si gaseasca parteneri in Europa.

Maria BORTA, DIRECTORUL COMPANIEI: “Am venit noi cu initiativa unde am vrea sa gasim partenerii si ne-au facut un grafic intens timp de o saptama noi am avut intalniri, in Cehia si Slovacia. Ei ne astepta deja stiau despre noi.”

Aurel CASIAN, DIRECTOR PROIECT: “Cu bani putini s-a reusit un efort extraordinar. Proiect de amelioare a competevitatii ofera finantari agentilor economici de Europa pentru cunsultatii care au ca scop exportul.”

Compania fabrica annual in jur de 300 de tipuri de produse cosmetice si in jur de 70 feluri de parfum.