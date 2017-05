Eurovision 2017. Momentele ridiculizate pe Twitter: spectatorul care s-a dezbracat pe scena si porecla pe care au primit-o moldovenii. De ce internautii ii numesc "pinguinii din Madagascar" - VIDEO

Comentariile telespectatorilor pe retelele de socializare au fost si ele la inaltimea spectacolului de pe scena de la Kiev.

Unul dintre cele mai stanjenitoare momente de la Eurovision 2017 a avut loc spre sfarsit cand un barbat ca purta steagul Australiei si-a aratat fundul, in timp ce Jamala, castigatoarea concursului din anului trecut, canta pe scena de la Kiev. Pe Twitter glumele nu au contenit sa curga iar gestul spectatorului s-a viralizat.

That was the funniest part of #EUROVISION this year hilarious aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapic.twitter.com/hxXPPyXAQn

— Dave Bradshaw (@davidbradshaw91) May 13, 2017

Nici in acest an nu au lipsit glumele pe seama participarii Australiei la concurs si a locului ocupat de aceasta tara in "Europa".

A reminder of Australia's important place in Europe. #12points #Eurovision pic.twitter.com/7WxjiA8Vt5

— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2017

S-a glumit din plin si pe seama gafei facute de Ucraina de a alege drept prezentatori 3 barbati albi "pentru a sarbatori diversitatea".

3 white men. Yes #Ukraine let's celebrate diversity! #Eurovision #Eurovision2017 #esc #esc17 #diversity #lackof aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pic.twitter.com/PUAi08PDCN

— Dhruv Parekh (@parekhmdhruv) May 13, 2017

Romania nu a scapat de ironii si glume si nu doar pe seama yodelingului combinat cu rap. Finalul piesei cand Alex a incercat stangaci sa o sarute pe Ilinca a creat un moment bizar: "Cu siguranta nu a fost exersat la repetitie" au comentat cu haz cei de la BuzzFeed care au atras atentia si ca am avut parte de o coreografie ridicola - un tun cu confeti. Unii au numit-o pur si simplu "mizerie".

When you're trying to yodel but Alex from Romania has other ideas #Eurovision pic.twitter.com/c5S5RwyXuE

— Lot Mor (@lotmor) May 13, 2017

everyone: "eurovision's gotten too seriously, where's the trash we're all waiting foraa"

Romania: pic.twitter.com/GcnY4QTkxG

— SHIFT INTO E3 (@youchube) May 11, 2017

Gorila dansatoare din coreografia Italiei a starnit si ea amuzament pe Twitter, iar Austria a fost subiect de bancuri cu decorul asemanator logoului de la DreamWorks.

Wanna feel olda This is what the Dreamworks kid looks like now. #eurovision pic.twitter.com/T3lQOl67CE

— Scott Reid (@scottreid1980) May 13, 2017

Moldovenii au avut una dintre cele mai apreciate coreografii: dansul lor le-a atras pe Twitter porecla de "pinguinii din Madagascar". Un rol important pentru cea mai buna clasare a lor din istorie la Eurovision l-a avut artistul de la saxofon care a mai cantat la Eurovision si in 2010.

Moldova looking like the Penguins of Madagascar #Eurovision pic.twitter.com/TFYDDVg5Gv

— Orla Fahy (@OrlaRi) May 13, 2017

50 shades of Portugal pic.twitter.com/UqM1jU2oDO

— Russian Market (@russian_market) May 13, 2017

SALVADOR SOBRAL, reprezentantul Portugaliei, a starnit amuzamente cu reactiile sale de fiecare data cand primea numarul maxim de voturi. A devenit unul dintre cei mai indragiti concurenti ai editiei din acest an de la Eurovision, desi declaratia facuta la final, cand a primit trofeul, i-a dezamagit pe unii telespectatori.

"Am castigat pentru ca eu cant o altfel de muzica. Sa aducem inapoi muzica de calitate", a declarat Salvador vorbind despre "muzica de fast food" care e in voga. Multi au considerat declaratia o gafa, interpretand cuvintela sale drept un atac la adresa celorlalti concurenti.

Inspiring speech from #Eurovision winner #salvadorsobral //// #AmorPelosDois #eurovision2017 pic.twitter.com/y7Bphrp0JF

— PLAYFOLD (@PLAYFOLDteam) May 14, 2017

I like Portugal a whole lot less after that sanctimonious speech. It's #Eurovision, get a grip.

— Jason (@jtlnrj) May 13, 2017