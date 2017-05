Eurovision 2017. Reactii dupa finala unde Romania a obtinut cea mai buna clasare din ultimii 7 ani. Ce au spus despre vot - VIDEO

"Ma bucur enorm pentru acest rezultat. Am muncit foarte mult pentru ca Romania sa straluceasca pe scena EUROVISION 2017 si sa ne intoarcem acasa cu un rezultat bun. Pentru acest lucru, doresc sa le multumesc in special romanilor din diaspora“, a declarat Alex Florea la finalul concursului.

„Mai mult, ne-am situat in top trending Twitter in aceasta seara, pe pozitia a cincea, pentru ca fanii Yodel it! s-au mobilizat extraordinar si ne-au ridicat in clasament“, a mai adaugat artistul.

„In aceste doua saptamani, m-am maturizat mai mult decat in ultimii doi ani. Am invatat cat de important este sa canti si sa te daruiesti publicului, indiferent de cat de mare este scena. Consider ca cel mai important pentru noi este votul publicului, pentru ca ei ne-au sustinut de la inceput.

Prin votul lor, ne-au pus pe locul cinci si acest lucru este incredibil. Ma bucur foarte mult ca yodelingul meu a ajuns in sufletele oamenilor“, a declarat Ilinca depre experienta EUROVISION.

Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs, pana in acest an, au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006).

Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este ”Tornero”, interpretata de Mihai Traistariu.