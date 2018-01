Eurovisionul nu mai este o competie dorita de artistii de la noi. Motivul pentru care in acest an, la preselectia nationala, s-au inscris de doua ori mai putini interpreti decat anul trecut - VIDEO

Unul din cei mai controversati paticipanti ai preselectiilor nationale este Sasa Bognibov. Pentru a 12 oara acesta vrea sa convinga publicul ca anume el este potrivit pentru a fi ambasadorul Moldovei la Eurovision.

Sasha BOGNIBOV, INTERPRET: "-Eu sunt increzut in fortele mele, sunt increzut ca publiul o sa ma placa in orice situatie. Pentru unii e foarte importanta parerea juriului din RM. Chipurile asa cum juriul spune este cel mai coret, nu este asa.”

Totusi, in acest an sunt mai multi debutanti, decat voci renumite. Din cei 27 de participanti, formatia DoReDos, Felicia Dunaf sau Doinita Gherman sunt putinele nume care ies in evidenta. Artistii au si o explicatie.

Doinita GHERMAN, INTERPRET: "- Unele chestii care s-au intamplat de-a lungul timpului au dezamagit artistii participanti cat si publicul. Aceleasi chestii legate de regulament, sa nu mai poate fi cumparate voturile astea in stanga si in dreapta. Concursul acesta ar trebui sa fie concursul intregii tari. "

Unii nu doar ca s-au inscris pentru primadata in concurs, dar si in premiera apar in calitate de interpreti de muzica usoara, cum ar fi cazul Nicoletei Sava.

Nicoleta SAVA: "- Muzica populara imi este in suflet de micuta, dar am facut Facultatea de Muzica usoare si jazz. Vreau sa ma prezint cat de bine pot. Sunt mai putine nume cunoscute in acest an si chiar foarte putin concurenti."

Pe 25 ianuarie va avea loc etapa auditiilor live. Atunci vom cunoaste cine sunt interpretii care merg in semifinale si ulterior in finala, care va avea loc pe 24 februarie. Unii interpreti insa vehiculeaza ca deja ar exista un favorit.

"-Trebuie sa faci niste mutari din start, sa faci anumite legaturi, sa ai niste oameni care te pot sustine atunci cand pleci. Eu cred ac cei care vor castiga in acest an sunt deja pregatiti impreuna cu echipa lor si si-au asumat toata responsabilitatea. Treaba lor, eu n-am pregatit din start sa particip la Eurovision."

Eurovision 2018 se va desfasura in perioada 8-12 mai, la Lisabona. Moldova a fost reprezentata, de-a lungul timpului, de interpreti precum Nelly Ciobanu, Natalia Barbu, Geta Burlacu sau formatia Zdob si Zdub. Cea mai buna performanta a fost inregistrata anul trecut de baietii de la Sunstroke Project, care au ocupat locul 3 in clasamentul final al concursului muzical.