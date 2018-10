Evacuati din casele lor dupa explozie, sinistratii din blocul de la Rascani incearca sa duca o viata normala cine si unde poate. Cei cazati la Spitalul Ministerului Sanatatii pentru ca nu au rude, spun ca nu stiu ce vor face maine - VIDEO

Cu capul bandajat, Alexandru Mocreac a venit sa-si ia actul de identitate. A descoperit ca acolo i-a fost pusa o poza mai veche unde nu are bandajul, asa ca a facut si glume.

Responsabilii de la Registru spun ca au facut buletin provizoriu si pentru femeia de 32 de ani care ramane internata in spital in stare grava. Intre timp la locul tragediei, continua sa vina oameni care aduc lucruri de prima necesitate sau depun flori in memoria victimelor.

“Eu sut un om care compatimeste. Noi am ajutat oamenii cum am putut. Suntem de la Cricova nu puteam cunoaste pe nimeni.”

Salvatorii continua sa lucreze in blocul afectat. Urmand ca ulterior sa fie facuta expertiza cladirii. La pranz, salavatorii au avut parte de bucate calde. Angajatii de la Piata Centrala au pus mana de la mana, iar doi bucatari au pregatit mancare pentru o suta de persoane.

"Avem ciorba cu fasole la felul intii, la felul doi piure de cartofi si parjoale."

"Mancarea este verificata."

"E foarte gustos."

Familia Mahomed a fugit de acasa, reusind sa ia doar actele si cateva haine. Acum parintii locuiesc impreuna cu cei trei copii ai lor in doua saloane de la fostul Spital al Feroviarilor.

Hamed MOHAMED, TATA: “La centru ne-am cazat aseara. Au grija, ne intreaba, conditiile sunt destul de bune. Pentru ca atunci cand se intampla astfel de situatii, nu intotdeauna… dar sunt multumit.”

Chiar daca au parte de trei mese pe zi si conditii decente, nu se simt ca acasa. In apartamentul lor au avut voie sa intre in fiecare zi cate cinci minute ca sa-si ia ce mai gasesc intreg.

Maria MOHAMED, MAMA: “Din lucruri nici nu stii ce sa iei. Parca stii de ce ai nevoie, dar cand intri in casa te pierzi, iti imaginezi cat de… Totusi este un soc.”

Cel mai greu ii este, se pare, mezinului care are 10 ani. Ca sa ajunga la scoala trebuie sa se trezeasca mai devreme cu doua ore si sa treaca toate ambuteiajele orasului ca sa ajunga la scoala.

Ilias MOHAMED, FIUL: “Imi este dor de casa, dar un pic imi este frica sa intru in casa pentru ca este riscant.”

Ilias spune ca era acasa cu tatal sau si cele doua surori mai mari cand s-a produs explozia. Locuiau la etajul 13, iar deflagratia a avut loc chiar de-asupra lor, totusi, ne spun ca la ei acasa pagubele nu sunt foarte mari.

Ilias MOHAMED, FIUL: “A fost strasnic. Senzatia ar fi fost de parca casa au ridicat-o si brusc i-au dat drumul.”

Nu stiu ce va urma, dar se bucura ca au scapat cu viata si isi doresc sa revina cat mai repede in casa lor.

Hamed MOHAMED: “Acum deja nimic nu mai conteaza cand intelegi ca esti cu un etaj mai jos, iar jumatate de etaj este distrus, jumatate nu, intelegi ca doar un perete.”

Si Lilia Sarandi sta acum la spital. A reusit si ea sa-si ia actele si niste bani de buzunar.

Lilia SARNDIi: “Apartamentul parca este in ordine. Pisica a ramas acum stapana acasa, nu am unde sa o iau. Ieri mi-am luat ceva din imbracaminte. In aceste 5 minute pana urc la etajul 9 obosesc si uit ce trebuie sa iau.”

La Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii acum sunt cazate 19 persoane.

Gheorhe TURCANU, DIRECTORUL SPITALULUI: “Toti sinistratii sunt cazati in conditii foarte bune. Toate saloanele beneficiaza de bloc sanitar, apa calda, televizoare.”

Maine, femeia de 30 de ani si fiul ei de patru ani, scosi de sub daramaturi in noaptea de duminica spre luni vor fi condusi pe ultimul drum la Cimitirul de pe strada Doina. In urma deflagratiei care a avut loc sambata seara, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Patru dintre ei raman internati in spital, printre care un salvator, dar si femeia de 32 de ani, starea careia este grava.