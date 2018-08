Platforma auto in stil moldovenesc sau consecintele scumpirii carburantilor. Cum a fost surprins un camion, transportand un tractor pe soseaua Balti-Chisinau - FOTO

Imaginea a fost facuta pe soseaua Balti-Chisinau, langa satul Hirova din raionul Calarasi.

Nu cunoastem din ce motiv proprietarul tractorului si-a urcat vehiculul in camion.

Posibil ca tractorul s-ar fi stricat si el a utilizat camionul in loc de o platforma auto sau pur si simplu proprietarul a vrut sa mai economiseasca din carburanti, avand nevoie de ambele vehicule in acelasi loc, in contextul scumpirilor carburantilor din ultima perioada.

Scandalul preturilor mari la combustibil s-a declansat la inceputul acestei veri, dupa ce ANRE a stabilit tarife de aproape 20 de lei pentru un litru de benzina – un record de pret pentru ultimii ani.

Acest lucru a indignat soferii, care au iesit repetat in strada sa protesteze. Conform ultimelor majorari, un litru de benzina costa 19,01 lei, iar un litru de motorina 16,89 lei.