Ex-presedintele raionului Criuleni, impreuna cu seful unei companii de constructii, trimisi in judecata, pentru trucarea licitatiilor. Iurie Andriuta si-a recunoscut vina si risca pana la 6 ani de inchisoare

Potrivit unui comunicat al Procuraturii, fostul Presedinte al raionului Criuleni, Iurie Andriuta, impreuna cu administratorul intreprinderii municipale ”Edilitate Criuleni”, vor comparea pe banca acuzatilor pentru organizare si, respectiv, complicitate la comiterea abuzului de serviciu, soldat cu prejudicierea intereselor publice in proportii considerabile.

Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a trimis dosarul de invinuire a celor doi in judecata.

Potrivit procurorilor, in intervalul iulie 2015 - aprilie 2017, inculpatul, care exercita functia de Presedinte al raionului Criuleni, a solicitat tuturor conducatorilor institutiilor de invatamânt din unitatea administrativa ca lucrarile ulterioare sa fie efectuate prin intermediul intreprinderii municipale ”Edilitate Criuleni”, fondata de catre Consiliul raional.

De notat ca, presedintele raionului se implica in alocarea de resurse financiare institutiilor subordonate Consiliului raional pentru publicarea anunturilor cu privire la organizarea unor proceduri de achizitie a lucrarilor de reparatii si constructii prin oferta cererilor de pret. Castigatoare a licitatiei de achizitionare a serviciilor de reparatie au fost desemnata firma „Crioleal-Com”, condusa de fiul presedintelui Consiliului (anterior condusa si fondata de insusi presedintele raionului) si I.M. ”Edilitate Criuleni” si SRL ,,Rioli” - condusa si controlata de seful intreprinderii municipale. Prin urmare, actionand de comun acord si in intelegere prealabila, prin intermediul IM ”Edilitate Criuleni” inculpatii au executat lucrari de constructii si reparatii la obiectivele institutiilor subordonate Consiliului raional Criuleni, cu exagerari la volumul si costul lucrarilor. In total, potrivit estimarilor efectuate de specialistii Inspectiei de Stat in Constructii, prin aceste actiuni ilicite, interesele publice au fost prejudiciate cu 252 mii de lei.

Fostul Presedinte al raionului si-a recunoscut vina, incheind cu procurorul acord de recunoastere a vinovatiei.

Pentru cele incriminate, acestia risca amenda de la 1350 la 2350 unitati conventionale sau inchisoare de la 2 la 6 ani, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.