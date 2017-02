Excentricul avocat Valerian Minzat a fost retinut de catre procurorii anticoruptie fiind vizat intr-un dosar de escrocherie - VIDEO

Mai exact, acesta ar fi estorcat 20 de mii de euro de la o clienta de-a sa, iar in schimbul banilor i-ar fi promis ca va urgenta procedura de transfer a sotului acesteia dintr-un penitenciar din Rusia, intr-unul de la noi din tara.

Femeia i-ar fi dat banii insa dupa ce a vazut ca avocatul nu s-a tinut de cuvant, i-a cerut inapoi. In tot acest timp, oamenii legii i-ar monitorizat toate discutiile telefonice a lui Manzat cu femeia, iar astazi acesta a fost retinut in momentul in care ii intorcea o parte din banii primiti.

In 2015 avocatul a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare de catre judecatoria Rascani pentru ca ar fi inscenat acum 7 ani un accident rutier. Desi decizia este executorie, aceasta ar urma sa intre in vigoare dupa pronuntarea Curtii de Apel.