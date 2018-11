Exclusi din reforma sistemului unic de salarizare, medicii finantati din bugetul CNAM se vor alege si ei cu lefuri mai mari - VIDEO

Video in curand.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM: “Medicii vor primi majorare cu 20 la suta, iar personalul medical – cu 10 la suta. Precizez ca vorbim de personalul medical finantat de Compania Nationala de Asigurari in Medicina. “

Venituri lunare mai mari ar urma sa aiba si pensionarii care primesc acum sub minimul de existenta, adica mai putin de 1589 de lei. Decmocratii invoca cresterea economica a tarii care ar permite aceste adaosuri, de la 1 ianuarie 2019.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM: ”Ei vor beneficia de o majorare de circa 10 la suta. Precizez ca aceasta majorare de 10 la suta e suplimentara majorarii pensiilor care are loc in fiecare an la indexarea pensiilor si urmatorea indexare va avea loc in aprilie 2019.”

Cu detalii ar urma sa vina membrii executivului in zilele urmatoare, ne-a spus astazi Plahotniuc. De curand, democratii au anuntat salarii mai mari pentru bugetari prin reformarea sistemului de salarizare, care presupune ca toti angajatii la stat sunt inclusi intr-o grila unica, astfel incat majorarea veniturilor unei categorii sa conduca la cresteri pentru toti functionarii odata.

Anterior criticii se intrebau din ce bani se vor face aceste majorari si daca nu sunt riscante.