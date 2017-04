Exista in acte, dar nu si in realitate? Socialistii sustin ca de fapt compania responsabila de amenajarea parcarilor cu plata nu ar exista: "Sunt niste impostori". Un activit spune ca a mers la Viena sa caute firma - VIDEO

Socialistii sustin ca de fapt compania responsabila de amenajarea parcarilor cu plata nu ar exista. Consilierul PSRM, Ion Ceban a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca a sunat pe numarul companiei, iar acesta nu exista. Totodata, activistul Victor Chironda a plasat pe youtube un filmulet in care declara ca a fost la Viena sa caute firma indicata in contractul semnat de Primarie, insa nu ar fi gasit nimic.