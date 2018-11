Totodata, tanarul de 18 ani care a supravietuit, ramane in stare grava la spital. O fata de 15 ani si un baiat de 17 au ars de vii acum doua zile in satul Mereseni din Hancesti. Oamenii legii sustin ca pe corpurile lor au fost gasite urme de bataie. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor dublu.