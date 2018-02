Exodul si birocratia impiedica investitorii straini sa-si deschida afaceri la noi. Asta a declarat drectorul BERD, care a venit intr-o vizita la Chisinau. Ce spue oficialul despre furtul miliardului - VIDEO

Suma CHAKRABARTI, DIRECTOR BERD: “Domeniul, care ii ingrijoreaza pe investitorii straini si locali, este guvernanta slaba in institutiile publice. Sistemul de justitie are nevoie de reforme. Birocratia foarte inalta sta in calea investitiilor. Exista constrangeri la nivel fiscal si vamal.“

Potrivit directorului BERD, sistemul bancar moldovenesc, care avea probleme serioase, atunci cand s-a furat miliardul…

Suma CHAKRABARTI, DIRECTOR BERD: “Sectorul bancar a fost capturat de cateva persoane.”

Acum si-ar reveni usor-usor, iar un semn bun este venirea bancii Transilvania pe piata de la noi.

Suma CHAKRABARTI, DIRECTOR BERD: “Noi salutam cu mare bucurie ca Banca Transilvania a cumparat pachetul majoritar de la Victoriabanck. Este un pas important spre restabilirea si modernizarea intregului sector bancar.”

Chakrabarti a declarat ca si alte banci vor fi restructurate, iar astfel, se vrea eliminarea actionarilor netransparenti. Directorul BERD nu a vorbit despre niciun fel de proiecte noi, dar a sugerat ca intreprinderile de stat trebuie restructurate. Iar in urmatoarea perioada se va pune accent pe sustinerea proiectelor de infrastructura din capitala, dar si pe dezvoltarea sectorul energetic.

Totodata, oficialii au atentionat guvernarea sa-si respecte angajamentele fata de Fondul Monetar International pentru a beneficia in continuare de credite. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare este cea mai mare banca din Europa. Ultima vizita a oficialilor de la BERD a fost cu patru ani in urma. Atunci au fost semnate mai multe acorduri de investitii, printre care se numara modernizarea companiei APA-Canal oferind 24 de milioane de euro credit, iar 11 milioane grant, dar si proiectul Livada Moldovei in valoare de 100 de milioane de euro.