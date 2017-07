Experti: "Trecerea la sistemul electoral mixt inseamna reintrarea Moldovei in era glaciara" - Report.md

Seful Legislativului, Andrian Candu, a declarat ca proiectul va fi votat in lectura finala „in viitorul apropiat”, iar pentru ingrijorarile Comisiei de la Venetia „se vor gasi soluţii”.

La randul sau, presedintele pro-rus Igor Dodon, autorul controversatei initiative, a mentionat la o intalnire cu diplomatii straini acreditati in Republica Moldova ca fracţiunea PSRM din Parlament va sustine proiectul „indiferent de orice interpretari şi recomandari”.

Mai mult, Dodon a sugerat ca UE ar trebui sa finanteze Moldova fara a inainta conditii cu caracter geopolitic: „Acesti bani trebuie sa fie acordati in exclusivitate pentru realizarea reformelor si nici intr-un caz sa poarte caracter geopolitic”.La randul lor, eurodeputatii si analistii politici sustin ca daca Plahotniuc si Dodon vor continua sa impinga in Parlament proiectul privind schimbarea sistemului electoral, banii promisi de UE nu vor veni. „Insistenta tandemului Plahotniuc-Dodon de a-şi asigura, prin acest proiect, locuri in urmatorul Parlament va costa mult cetaţenii Republicii Moldova”, a mentionat eurodeputatul Cristian Preda.

Reactii in lant: Partenerii externi isi sincronizeaza actiunile





