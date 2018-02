Moldova Gaz propune reducerea tarifelor la gaz cu 10%, dupa ce premierul Filip sugera o scadere de 20%, iar expertii cereau 30 la suta. ANRE a initiat dezbateri publice pentru a stabili noi preturi - VIDEO

In solicitarea Moldovagaz de a examina si aproba tarifele pentru 2018, este indicata o micsorare de 11,4 la suta a tarifelor la gaz, reducere determinata de micsorarea pretului de cumparare si de fluctuatiile pe piata valutara. Se intampla dupa ce chiar in aceasta saptamana, in sedinta de executivului, Pavel Filip spunea ca gazul sa se ieftineasca in medie cu 20 la suta.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Exista premise de reducere de pana la 20 la suta. Imi doresc ca in termini proximi sa avem o decizie.”

Astazi, serviciul de presa al Moldovagaz nu a vrut sa ne spuna daca solicitarea intreprinderii are vreo legatura cu declaratiile premierului. Specialistii in energetica au insa prognoze mult mai optimiste.

Sergiu TOFILAT, ACTIVIST CIVIC: "Daca acum in ianuarie va trebui sa il reduca cu 30 de procente, daca il reduce in octombrie, in ajun de alegeri parlamentare, va fi de 40 de procente."

Asta pentru ca resursele energetice s-au ieftinit pe piata international de doua ori in ultimii ani, iar dolarul s-a devalorizat considerabil. Exact acelasi lucru l-au cerut si sustinatorii PAS, care au pichetat ANRE-ul.

Iarna e grea, omatul e mare, ANRE-ul rusine nu are.

Expertii in energrtica au 15 zile la dispozitie sa analizeze documentele MoldovaGAZ si sa vina cu propuneri sau obiectii. Ulterior ANRE-ul va organiza audieri publice pentru ca in final sa ajusteze tarifele.

Institutia nu ne-a putut spune cand exact vom avea cifre mai mici in facturile la gaz. Anterior, specialistii mai spuneau ca autoritatile ar fi castigat in ultimii doi ani un miliard si jumatate de lei in plus de pe urma acestor devieri dintre pretul de pe piata si tarifele achitate de consumatorii finali.

Ultima data tarifele la gazele naturale au fost modificate in 2016. Consumatorii casnici achita 6 lei si 14 bani pentru un metru cub de gaz. Moldova cumpara gaz din Rusia in proportie de aproape 100 de procente.