Expertii Centrului de Politici si Reforme, despre strategia procurorilor privind recuperarea miliardului: „Nu este decat un document politic cu fapte distorsionate” - VIDEO

Analistii ONG-ului sustin ca autoritatile prezinta faptele distorsionat, pentru ca nu se refera doar la recuperarea miliardului furat din rezervele BNM, ci si la recuperarea activelor deturnate in perioada anilor 2007-2014, lucru care ar crea confuzie si ar lasa loc de speculatii.

Mai mult, obiectivul de a recupera 10,7 miliarde de lei e modest, in conditiile in care strategia acopera tranzactiile din 2007 incoace. Sugestia expertilor este ca Moldova sa initieze o investigatie internationala in acest sens. Acestia nu mai inteleg de ce strategia Kroll nu se regaseste in documentul publicat de Procuratura Generala, pentru ca nu este clara o eventuala legatura.

Am incercat sa obtinem o reactie de la Procuratura si CNA, insa acestea au preferat sa nu comenteze. In perioada 2012-2014 din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibanck a fost furat peste 1 mlrd de dolari. Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina in acest furt.