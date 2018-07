Expertii in media insista ca Parlamentul sa organizeze noi dezbateri pe seama Codului Audiovizulului, inainte de a fi votat in lectura finala - VIDEO

Expertii in media insista ca Parlamentul sa organizeze noi dezbateri pe seama Codului Audiovizulului, inainte de a fi votat in lectura finala. Asta dupa ce Parlamentul european a adoptat o rezolutie in care si-a exprimat ingrijorarea si a cerut deputatilor moldoveni sa tina cont de pozitia presei independente. In replica, democratii spun ca… nu le pasa de hartii.