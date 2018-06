Explicatia PDM dupa ce sediul Buiucani al Judecatoriei Chisinau „a imbracat” haine de partid - ZdG.md

Purtatorul de cuvant al PDM, Vitalie Gamurari, sustine ca panoul cu inscriptia partidului a ajuns din greseala pe fatada cladirii in care este amplasata Pretura sectorului Buiucani si sediul Buiucani al Judecatoriei Chisinau. Acesta a declarat ca astazi, 7 iunie, urma sa aiba loc o intrunire a membrilor organizatiei teritoriale a PDM intr-o incapere inchiriata la adresa respectiva si ca organizatorii au instatat panoul pentru ca locatia sa fie mai usor de gasit. Panoul a fost scos la scurt timp dupa ce imaginile cu intrarea in edificiu au ajuns in presa, scrie ZdG.md