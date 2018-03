Explozia ar fi fost provocata de un barbat care a intrat cu un rucsan negru in magazin. Cine e barbatul si ce a facut in supermarket cu cateva clipe inainte de deflagratie

Alexandru PANZARI, SEF IGP: "Doi barbati au murit. La ora 11:08 a parvenit apelul la 902, iar politia a fost anuntata despre ce s-a intamplat.

La fata locului si din depozitiile martorilor au constata urmatoarele informatii. In jurul orei 11:00, una intre victime, un barbat, a intrat in magazinul afectat si a luat de acolo 10 pachete de tigari, a mers spre tejghea, iar la iesire, rugat sa plateasca, nu a vrut sa achite pentru el. In acel moment, deocamdata inca nu este clar de unde, ori din maini, ori din rucsac, pe podea a cazut un obiect explozibil si atunci deja s-a produs deflagratia.

Si un alt barbat, care deja iesea din magazin a fost ranit si s-a stins pe loc. Barbatul care ar fi provocat explozia spune ca anterior acesta a fost judecat de mai multe ori pentru diferite infractiuni.

La fata locului a mers politia, procurori, inspectori si angajati de la Bomteh care si la aceasta ora lucreaza la fata locului.

Adiacentul strazilor este in afara oricarui pericol."