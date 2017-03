Explozie de culoare in parcul Valea Morilor: Zeci de tineri au participat la Neon Run: "Atmosfera e super tare" - VIDEO

Fiecare participant a primit cate o bratara neon, asa ca la scurt timp in jurul lacului era o gramada de luminite de diferite culori.

Dupa o incalzire in grup, s-a dat startul cursei, la care a putut participa orice a dorit.

“De pe facebok am vazut o distribuire si deja am afirmat ca merg”

“Am auzit muzica si am venit pur si simplu aici”

Tinerii au alergat pe o distanta de cinci Kilometri, dupa care au dansat si s-au distrat chiar daca afara a inceput sa ploua.

“Chiar daca am fugit ma simt inca energica fiindca e o seara foarte placuta, muzica oameni sportivi, super, nu ma sperie deloc fiindca atmosfera e prea placuta si ploaia asta-i nimic”

“Chiar daca ploaia a stricat putin planurile am facut o atmosfera si mai tare”

“ E foarte interesant pentru ca n-am mai participat in astfel de conditii si este o experienta foarte frumoasa”

Au venit persoane care alearga de ani buni, dar si amatori.

“Am venit aici, am alergat putin mai mult decat ceilalti toti, dar fiecare cu antrenamentul lui personal, ma stradui practic in fiecare zi sa fac ceva sport, dar in special alergare, cel putin peste o zi”

“da da merci am alergat bine. Cat ati alergat? Doua cercuri ca si toti. Des practicati sportul? Nu chiar, mai mult amator”

Cursa a fost organizata de un ONG care promoveaza modul sanatos de viata.

Natalia SEREMETIEVA, MEMBRU AEGEE: “Totul e perfect nu m-am asteptat ca o sa fie asa de bine, ne-am planificat sa fie totul ok, dar sa primit si mai bine, participantii au primit in primul rand bratari, emotii pozitive si sport, sanatate”

Ana GANCERUC, MEMBRU AEGEE: “Deci o alergare de seara cu muta lumina si precum acuma este mai cald afara, ne-am ghindit sa dam startul adica in vara ca lumea sa prinda curaj sa inceapa sa alerge mai des “

Cursa Neon Run a fost organizata in premiera la Chisinau.