Explozie puternica intr-o casa din Falesti. Fetita de 4 ani care a fost prinsa sub daramaturi, a fost gasita fara suflare de salvatori

UPDATE 11:55 Potrivit DSE, la ora 11:38 minute, copilul de patru ani a fost gasit mort, cu traumatisme in regiunea capului. Echipele de salvare au gasit fetita sub daramaturi, in afara casei. Bunica a fost transportata in stare grava la spital.

Potrivit ofiterului de presa al DSE, Diana Turcanu, explozia a avut loc la ora 8 dimineata. In urma deflagratiei casa s-a prabusit.

In teren a intervenit o echipa de salvatori din Falesti si un echipaj CRIO Chisinau (Centrul Republican de Intervenţie Operativa).

Pentru lucraile de cautare a copilului, in teren au mai intervenit inca 10 salvatori din cadrul Detasamentului căutare-salvare numărul 2 Bălţi.

Cazul este cercetat de către organele de drept, iar salvatorii vor fi în teren, pentru lucrări de căutare şi pentru monitorizare.

Bunica micutei s-a ales cu arsuri.

Deocamdata nu stim cate persoane se aflau in casa.

Revenim cu detalii.