Exporturile de marfuri - in creste. Expertii spun ca in acest an putem inregistra o maxima istorica datorita pietei din UE - VIDEO

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: “Noi avem o accelerare spre UE fara prcedent. 90 la suta din acesta crestere este determinata de cresterea exporturilor spre UE. Exporturile noastre cresc datorita UE. Anul acesta vom trece pragul de 3 miliarde de dolari. Noi pragul de 1 milard de dolari l-am trecut in 2004 la 13 ani de independenta.”

Astfel, in acest an exporturile vor creste cu 600 de milioane de dolari, comparativ cu anul trecut, afirma expertii economici.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: “Cand vorbim de UE 38 la suta vorbim de Romania si 28 la suta Italia si Germania. Aceste tari detin 2/3 din piata UE.”

Potrivit datelor Biroului National de Statistica, in tarile CSI se exporta mai mult fructe si nuci, bauturi, alcool, otet si produse farmaceutice.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: “Indrustria automibilistica, cablaje si in UE si in Rusia. In Federatia Rusa spre deosebire de UE la fructe suntem practic dependenti de piata Federatiei Ruse. In Federatia Rusa sunt exporturi la companii nu prea mari, in UE companii foarte mari.”

Potrivit datelor Biroului National de Statistica, in prima jumatate a anului, exporturile de marfuri au fost realizate in volum de peste 1,3 miliarde de dolari.

Datele mai arata ca exporturile destinate tarilor UE au insumat peste 900 de milioane de dolari, detinand o cota de aproximativ 70 la suta din totalul exporturilor, iar spre tarile CSI cu o pondere de 15 la suta, ceea ce constituie peste 200 de milioane de dolari.