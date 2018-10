Fotografii surprinse in timpul celui de-al doilea razboi mondial, expuse la Muzeul Armatei din Chisinau. Expozitia, numita Eroul necunoscut a fost inaugurata cu ocazia Zilei Armatei Romane - VIDEO

Victor Sau este nepotul unui veteran care a luptat in cel de-al doilea razboi mondial pentru Armata Romana. Se mandreste cu asta. Ii pare rau doar ca bunicul sau, in varsta de 99 de ani, nu a putut sa vina la expozitie pentru ca se deplaseaza cu greu.

Victor SAU, NEPOTUL UNUI VETERAN: "Este lucid tine minte toate evenimentele din viata. A depasit multe greutati in viata, a fost arestat si in lagaruri a ajuns. A depasit tot a ajuns cu bine acasa, si traieste pana astazi."

Barbatul spune ca bunelul sau nu prea povesteste despre momentele grele din viata. Mereu incearca sa evite tema razboiului si spera sa nu se repete. Cea mai mare fericire a batranului este ca la fiecare sarbatoare poate sa adune la aceeasi masa cinci genaratii.

Victor SAU, NEPOTUL UNUI VETERAN: "Unele evenimente frumoase le povesteste cand era plutonier in armata romana. El a avut ocazia sa dea mana cu regele Mihai. Tine minte foarte bine momentele celea mai ales armata din Constanta si Galati."

Valerian Gurschii este un alt veteran de razboi al Armatei Romane, are 95 de ani. A devenit soldat pe cand avea 21 de ani a fost inrolat in Armata Romana. Era inceputul anului 1944. Cand s-a intors de la razboi urma sa fie incorporat in Armata Sovietica, dar pentru ca era profesor la scoala nu a fost luat.

VALERIAN GURSCHI, VETERAN: "Am fost pe front si am luptat impotriva nemtilor si am fost in Romania si am ajuns pana in Ungaria. Am fost ranit la piciorul stang si am fost trimis la spitalul militar."

Astazi se mandreste ca a putut sa lupte pentru tara, iar pentru asta a fost decorat.

VALERIAN GURSCHI, VETERAN: "Ziua armatei romane la care eu am luat parte, am fost acolo si am participat."

Ziua Armatei Romane este marcata in fiecare an pe 25 octombrie.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHSINAU: "Intr-o astfel de zi trebuie sa inchinam cu gratitudine si respect. Asupra momentului acestei zile care este o zi importanta pentru Armata Romana."

Expozitia de fotografii se desfasoara la Muzeul Armatei din Chisinau si va putea fi vizitata inca 10 zile.