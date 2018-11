Expozitie de mobila, deschisa la Moldexpo. Ce poti gasi acolo. Care sunt preturile, dar si noile tendinte: "Daca doresti calitate, trebuie sa platesti" - VIDEO

Pentru cei care isi doresc un interior minimalist, stilul scandinav poate fi o alegere potrivita. Culorile sunt neutre, formele simple, iar accentul este pus pe lumina menita sa creeze o atmosfera numai buna pentru relaxare.

Nadejda DEATA, DESIGNER: “Este simpla de ansamblat, fiecare om acasa venind poate, ansambla, orice femeie poate sa ansambleze o masa, oamenii au inteles ca simplu e frumos si au inceput sa aleaga."

Producatori italieni insa transmit ideea unei vieti mai luxoase, dar practice. De exemplu aceasta masa din ceramica arata exact ca una de marmura, iar diferenta poate fi facut doar la atingere. O astfel de masa rezista aproape la orice greutate ne asigura reprezentantii companiei.

Dumitru LISNIC, CONSULTANT: “Rezistenta extraordinara la lovituri, dupa cum ati vazut suprafata este integra, are rezistenta si la termosoc, luam de la sursa de foc si o punem aici.”

Italienii mai vin cu culori intense, dar si cu stofe moi si catifelate. Cei care vor sa simta ca traiesc din belsug pot opta pentru mobila in stil regal.

“Culcati-va va rog.- E confortabil, adevarat?.”



"-Daca doresti calitate trebuie sa platesti. -Va puteti permite acest dormitor?- Da.”

Ajunsi in coltul cu mobila in stil antic, produsa in Romania, ai impresiia ca te-ai intors in trecut cu 100 de ani. Nici pretul nu este unul mic, astfel mobila clasica din lemn ajunge sa coste si peste o suta de mii de lei.

Lucia JARDAN-BOTNARU, DIRECTOR SALONUL DE MOBILA: “Am venit cu acest dormitor, o sufragerie, se poate de facut un orice nuanta chiar si roz.”

Printre cei 40 de participanti la expozitie se numara un singur producator autohton. Ghenadie Moraru, fondatorul unei companii de mobila, spune ca este greu de rezistat pe piata daca nu vii cu un produs prin care sa te faci remarcat.

Ghenadie MORARI, FONDOTOR FIRMA DE MOBILA: “Noi am venit cu un bugef, poate fi oriunde amplasat.”

Vizitatorii expozitiei spun ca au venit mai mult cu uitatul din cauza preturilor piparate.

“Ochii fug in toate partile, dar buzunarul ma tine.”

Expozitia de mobila de la Moldexpo va fi deschisa pana duminica.