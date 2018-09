Expulzarea cetatenilor turci nu are nicio legatura cu actuala guvernare din Moldova sau din Turcia. A spus-o Andrian Candu intr-o conferinta de presa organizata dupa audierile de la Parlament - VIDEO

Andrian CANDU, PRSEDINTELE PARLAMENTULUI: "SIS pe tot parcursul mai multor ani a conlucrat cu serviciile straine, nu s-au declansat procesele la comanda serviciilor turcesti. Intocmai s-a respectat legislatia. Multe inca mai sunt de audiat, nu este ultima sedinta la acest subiect. Trebuie audiate si alte informatii.”

Andrian Candu a venit cu o intarziere de aproape o ora la conferinta de presa, motivand ca s-a retinut la audierile de la Parlament, la care au participat cei din conducerea SIS-ului, a ministerului Educatiei si a ministerului de Externe. Candu spune ca expulzarea de acum doua zile nu are nicio legatura cu actuala guvernare din Moldova sau din Turcia.

Andrian CANDU, PRSEDINTELE PARLAMENTULUI: “In ultimii 4-5 ani 48 de persoane straine sunt supravegheate, au fost deshise dosare penale volume si sute de pagini. 18 au fost declarate persoane indezirabila si 7 au fost expulzate. Nu e o noutate ca sunt persoane expulzate din tara noastra."

Presedintele Parlamentului a mai declarat ca nu este un secret ca autoritatile din Republica Moldova a primit solicitari de a inchide liceul Orizont.

Andrian CANDU, PRSEDINTELE PARLAMENTULUI: “De fiecare data am raspuns ca nici astazi, nici maine liceul Orizont nu va fi inchis. Atata timp cat se respecta legislatia RM, nu putem vorbi despre sistarea activitatii acestor licee.”

Candu nu a oferit multe detalii despre audierile de astazi, dar a precizat ca vor mai fi astfel de sedinte la acest subiect. Potrivit profesorilor de la liceul Orizont, copii lui Andrian Candu au invatat o perioada in aceasta institutie, iar feciorii lui Pavel Filip au absolvit-o.

Hasan BARISH, DIRECTOR ADJUNCT LICEUL TEORETIC ORIZONT, DURLESTI: "Fiul lui Candu.”

Nu am reusit sa-l intrebam pe Andrian Candu de ce si-a luat copii de la acest liceu anul trecut, intrucat acesta a parasit sala dupa ce si-a inchiat discursul, fara a raspunde la intrebarile jurnalistilor. Nu am reusit sa aflam nici motivele concrete pentru care cetatenii turci au fost expulzati, dar si despre cum si cu ce au ajuns acestia in Turcia.

Potrivit Ziarului de Garda, persoanele expulzate ar fi ajuns joi in Turcia cu un avion privat, operat de “Air Noldova”. Nu am reusit sa confirmam informatia aparuta in presa si nici sa obtinem alta, intrucat responsabilii de la Serviciul de Informatie si Securitate nu au venit cu un raspuns.