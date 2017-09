Nici nu s-a terminat bine vara ca agentiile de turism ne indeamna sa ne pregatim bagajele pentru vacanta de iarna. Vezi ce oferte au pentru cei care vor sa aiba un Craciun de poveste - VIDEO

Nici nu s-a terminat bine vara ca agentiile de turism ne indeamna sa ne pregatim bagajele pentru vacanta de iarna. Cei care vor sa aiba un Craciun de poveste, sa se bucure de multa zapada, mancare buna si relaxare pot sa aleaga o vacanta la munte in Romania. Preturile pornesc de la 69 de euro si includ transportul tur-retur, cazarea pentru 3 nopti si 4 zile, asigurarea medicala, dar si cateva excursii.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Avem excursii cum ar fi Cetatea Rasnov, Castelul Peles si Pelisor si castelul Dracula.Totodata viziteaza centrul vechi al Brasovului.”

Daca preferati Bulgaria, agentiile vin cu oferte care incep de la 160 de euro pentru 5 nopti de cazare, la un hotel de 3 stele, iar pentru un hotel de 5 stele va trebui sa scoateti din buzunar 260 de euro. Daca vreti sa lunecati usor pe partie si sa savurati privelisti de vis optati pentru Austria, Elvetia sau Franta.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: ”Pretul porneste de la 1000 de euro de persoana. Ai inclus zborul din Bucuresti cazarea 7 zile si micul dejun.”

Ana BOLOCAN, SEF DEPARTAMENT, AGENTIE DE TURSIM: “In Europa incepand cu luna noiembrie incep pietele de Craciun, iar preturile sunt foarte mici. Fiecare oras se intrece in amenajare. Se pot cumpara cadouri.”

O destinatie mai putin solicitata, este Andorra. O tara de marimea unui oras, aflata intre Franta si Spania.

Ana BOLOCAN, SEF DEPARTAMENT, AGENTIE DE TURSIM: “Turistii nostri inca nu au prins gustul Andorrei. Este o tara care ofera zona fara taxe pentru cumparaturi. Pachetel incep si de la 600 de euro.”

In seara de Craciun, pentru o atmosfera de basm si o cina cu bucate alese trebuie sa mai cheltuiti ceva bani. In Romania, Bulgaria si Ucraina in jur de 30 de euro, iar Austria 80 de euro.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: ”Se fac in stil traditional. Cu obiceiuri locale.”

Parintii isi pot duce copii in Laponia, cunoscuta drept tara lui Mos Craciun. Muntii plini de zapada, spiridusii si renii sunt doar o parte din atmosfera magica.

Ana BOLOCAN, SEF DEPARTAMENT, AGENTIE DE TURSIM: “Pretul porneste de la 1000 de euro pentru o persoana.Sunt foarte multe ateliere de creatie. Facem cunostinta cu toata familia lui Mos Craciun.”

Daca vreti sa va petreceti sarbatorile de iarna intr-un loc exotic, puteti opta pentru Dubai. Un sejur de 7 nopti si 8 zile intr-un un hotel de 3 stele porneste de la 450 de euro si include zborul tur-retur din Odesa si micul dejun. Pentru o vacanta in Sri Lanka veti achita in jur de 700 de euro de persoana.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Zborul din Ucraina. Cei care isi fac rezervarile in septembrie pot beneficia de reduceri de pana la 40 la suta."