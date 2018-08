Fa-ti sanie vara si caruta iarna. Oamenii de la tara au inceput sa-si faca provizii de lemne si carbune: "Sunt mai buni si mai ieftini" - VIDEO

Chiar daca este inca vara in calendar, oamenii de la sate au inceput pregatirile pentru perioada rece a anului. Acestia cumpara lemne si carbuni, sustinand ca sunt mai buni si mai ieftini.

“Noi ne pregatim de vara si le cumparam si iarna le folosim la soba.”

Varstnicilor le este cel mai greu. Din cauza pensiilor mici, ei se plang ca trebuie sa renunte cateva luni la rand la diverse produse alimentare pentru a reusi sa stranga bani de lemne si carbuni.

“Nu am cumparat ca nu imi ajunge pensia.Sa cumperi lemne doua, trei luni de zile trebuie sa faci economie din toate partile, la mancare, haine, de haine nici nu mai vorbim.”

"Noi avem lemne ca am scos livada, vie, dar asa ne-ar musca la buzunar. Am inteles ca s-au scumpit."

Vanzatorii spun ca au zilnic cumparatori iar preturile sunt la fel ca cele de anul trecut. In toamna insa carbunii s-ar putea scumpi.

Gheorghe RAILEANU, VANZATOR: "La moment pretul carbunilor este de 4200 tona. Lumea cumpara mai mult “oreska” deoarece merge la sobe si ofera mai multa caldura.”

"Vineri, sambata s-au vandut 26 …700 cubul.”

Nu conteaza pretul spun oamenii. Cand vine gerul trebuie sa ai ce pune in soba ca sa te incalzesti. O tona de carbune costa pana la 4400 de lei iar un metru cub de lemne pana la 850 de lei.