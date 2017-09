Fabricat in Parlament: Afacerile puterii si ale opozitiei - Investigatie Rise Moldova

Materia prima a venit de la Guvern. Deputatii au tras de text pana l-au facut lege. Au numit-o amnistia. Apoi s-a format coada. Libertate, gratis! In primele randuri s-au imbulzit: un judecator, un procuror-sef, un politist calau din „Dosarul 7 aprilie”, un gardian, un avocat, infractori in devenire, interlopi cu vechime, violatori si proxeneti de minore, iar lista nu are sfarsit, scrie Rise Moldova.