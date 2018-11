Fac focul cu resturi vegetale si pregatesc mancarea la cotlon. De mai bine de doua saptamani, satenii din Ciobalaccia se plang ca nu au gaz - VIDEO

Azi dimineata satul Ciobalaccia arata de parca ar fi fost invaluit de ceata. Era de fapt, fumul emanat, laolalta, de toate hogeacurile din sat. Gospodarii au aprins focul in sobe, iar gospodinele au scos ceaunele bune de folosit la cotlon ca pe timpul bunicilor lor. In lipsa gazului Maria a gasit o alternativa - a adunat resturile de vita de vie si a aprins focul.

“Iata asa ori eu ori sotul punem pe foc, de vreo doua saptamani facem, aici fac mancare in ceunul acesta negru si pe urma, il spal si il duc in casa, acolo apa se incalzeste.”

Dupa ce si-au incalzit casele si au lasat ceaunele cu mancare pe plita, satenii s-au adunat la primarie ca sa discute cu primarul despre problema gazului care lipseste de doua saptamani din conducta.

“ In loc sa ridici robinetul sa curga apa calda sa nu umbli cu ceaunul de 5 caldari sa aduci apa in baie sa speli copii ca toti au copii, intradevar am ajuns la sapa de lemn in era mesozoica.”

“ E o bataie de joc asta, vrem responsbilii sa fie trasi la raspundere si de adus la cunostinta la conducere tarii, sa faci focul la cotlon ca sa faci baie si mancare iata ce conditii ne dau pensionarilor.”

La liceul din localitate, bucataresele fac borsul la o instalatie improvizata dintr-o janta de la masina si o teava in loc de hogeac.

Ana CHIURPEA, DIRECTORUL ADJUNCT AL LICEULUI :“ Pana acum facem in rola felul doi dar copii trebuie sa manance si felul 1 si am inceput sa facem la cotlon, facem focul cu lemnele care le avem.”

Iar angajatii de la centrul medicilor de familie spun ca de frig ce este in incapere se tem ca pacientii sa nu plece de la consultatii mai bolnavi decat vin.

“ Gaz nu este, uitativa e rece vin copii se dezbraca, maturii bolnavi, noi stam imbracate in paltoane e foarte firg, daca pacentul vine si pleaca noi stam toata Ziua si e foarte frig.”

Primarul ne-a explicat ca satul Ciobalaccia, la fel ca alte cateva localitati sunt conectate la o sonda de gaz din Suhat. Pe timp de iarna sonda nu poate sa-i aprovizioneze pe toti asa ca cer ajutorul celor de la MoldovaGaz. Anul acesta a aparut o problema intre compania care furnizeaza gazul si MoldovaGaz.

Sergiu OBREJA, PRIMARUL COMUNEI CIOBALACCIA: “ Gazul nostru de pe loc nu este destul pentru a incalzi in perioada rece, si dumnealor au facut contract cu MoldovaGaz care le completa ceea ce nu ajungea. Am fost la MoldovaGaz si acolo ne-au spus ca firma care livreaza gazul sunt datori cu 700000 de mii de lei.” Cei de la MoldovaGaz au spus ca nu ne lasa fara gaz dar iata au trecut deja doua saptamani.”

Pe responsabilii de la Moldova Gaz nu am reusit sa-i gasim ca sa ne spuna ce urmeaza.