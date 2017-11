Fac loc pentru bradul Guvernului. In 2 zile, toate panourile publicitare de pe o portiune de pe strada 31 august vor disparea

Astazi, primarul interimar Silvia Radu a semnat o dispozitie in acest sens.

La inceputul lunii noiembrie, la sedinta Primariei, Nistor Grozavu a anuntat ca pe strada 31 august vor avea loc manifestatiile din timpul sarbatorilor de iarna. Acolo, va avea loc targul de Craciun, vor fi instalate carusele, va fi amenajat un patinoar, iar Guvernul isi va pune si propriul brad.

In acest an la propunerea premierului Pavel Filip, doar Revelionul va fi sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale, restul manifestatiilor, inclusiv targul de Craciun, vor avea loc pe strada 31 august.