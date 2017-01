Faceau razii obisnuite prin Cahul si au dat, intamplator, peste un tanar anuntat in cautare nationala. Unde l-au gasit politistii

Potrivit politiei, totul s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute, atunci cand politistii au facut razii pentru a preveni comiterea infractiunilor si incalcarilor Regulamentului de Circulatie Rutiera in orasul Cahul.

Acestia au verificat mai multe locuri vulnerabile, automobile si localuri. Astfel, in momentul in care au intrat intr-un local, au dat peste un tanarul de 19 ani, anuntat anterior in cautare nationala pentru tentativa de jaf. Individul a fost retinut pentru 30 de zile.

Totodata, in urma raziilor, doi soferi s-au ales cu dosare penale pentru conducerea mijlocului de transport in stare de ebrietate.