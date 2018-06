Moldovenii vor plati mai putin pentru lumina. ANRE a aprobat noul tarif la curentul electric

Astfel, de la un leu si 99 de bani pretul a fost micsorat la 1,79 per KWh, adica cu 20 de bani mai putin. Noile preturi intra in vigoare de la 1 iulie.

Factorii care au dus la ajustarea tarifelor tin de aprecierea leului fata de dolar si de noua metodologie de calcul, care a intrat in vigoare la inceputul acestui an.

In timp se lumina s-a ieftinit, pretul la apa ar putea creste. In aceste momente, cei de la ANRE discuta despre scumpiri la serviciile de furnizare a apei si de canalizare si epurare a apelor uzate in Chisinau.