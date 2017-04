Familia au gasit-o fara sulfare si cu usa apartamentului deschisa. O femeie din Durlesti a fost omorata in propria locuinta

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, cazul s-a intamplat ieri seara in jurul orei 20:00, in orasul Durlesti. Femeia a fost gasita moarta de membrii familiei. Acestia au alertat autoritatile si spun ca usa apartamentului era deschisa, iar femeia au gasit-o in baie intr-o balta de sange.

Medicii legisti au constatat ca victima a fost lovita cu un obiect dur in regiunea capului, fapt ce a dus la decesul persoanei.

Oamenii legii inca nu au un suspect.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor.