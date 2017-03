Familia de la Donduseni care si-a pierdut micutul de 5 luni, dupa ce a fost scapad pe podea, este lovita de inca o tragedie. Tatal micutului a murit noaptea trecuta intr-un accident - VIDEO

Totul s-a intamplat in jurul orei 3 dimineata. Potrivit politiei, taxi-ul de marca Dacia, se afla soferul in varsta de 41 de ani si fratele sau de 33 de ani, care era tatal bebelusului decedat.

Masina ar fi derapat, izbindu-se intr-un copac, dupa care a luat foc. Salvatorii au descarcerat pasagerul si soferul care s-au stins pe loc. Copilul barbatului de 33 de ani a murit acum aproximativ o luna.

Potrivit politiei, mama in varsta de 31 de ani se juca cu baietelul sau de numai 5 luni, iar la un moment dat l-ar fi scapat din brate, pe podea. Copilul a fost internat la reanimare in coma cerebrala, iar in ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, acesta s-a stins la scurt timp.

Oamenii legii au pornit o cauza penala pe marginea cazului pentru omor din imprudenta.

