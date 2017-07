Familia fetei de 14 ani din Straseni se plange ca este terorizata si dupa condamnarea ucigasilor: s-a pomenit cu un biletel lasat pe mormantul fetei - VIDEO

Lucia Parhomenco sustine ca duminica trecuta a primit un telefon de la o prietena care a anuntat-o ca pe mormantul fiicei sale era lipit un biletel cu amenintari.

Aceasta a anuntat imediat politia, iar biletelul a fost luat de oamenii legii. A doua zi, in jurul orei 23, femeia spune ca era acasa impreuna cu fiica si mama sa, cand la usa a sunat o persoana necunoscuta care avea un comportament neadecvat.

Acum femeia spune ca ii este frica sa-si lase fiica singura, iar de iesit din casa- nici vorba. Se teme pentru vietile lor si crede ca cineva ar vrea sa se razbune pe ele pentru faptul ca cei trei minori au fost condamnati la inchisoare pentru omorul Cristinei.

Solicitati de Pro TV, reprezentantii Inspectoratului General de Politie spun ca au inregistrat toate plangerile femeii si ca au pornit un proces penal pe marginea celor doua incidente. Mai mult, familia ar urma sa fie pazita de politisti.

In primavara, cand au fost condamnati minorii, presedintele Igor Dodon anunta ca a cerut pentru familia victimei protectie de stat de la procuratura generala, acest lucru insa asa si nu s-a intamplat.

Potrivit lui conslierului sau, Maxim Lebedinschi, oamenii legii ar fi respins cererea, deoarece nu s-ar fi adeverit argumentele mamei, precum ca familia ei ar fi in pericol. Procuratura Generala deocamdata nu a facut comentarii referitor la acest caz.

In luna aprilie, cei 3 tineri de 15, 16 si 17 ani au fost condamnati la cate 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru ca in toamna anului trecut au ucis-o cu bestialitate pe Cristina Parhomenco in varsta de 14 ani.

Cel de-al patrulea adolescent in varsta de 13 ani a scapat basma curata asa cum este prea mic pentru a fi cercetat penal. Ulterior, Judecatorii i-au adaugat la pedeapsa unuia doi ani, iar altuia - un an intr-un alt dosar.Si asta nu e tot, pe rol mai este un alt dosar pornit pentru huliganism.