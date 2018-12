Familia lui Pavel Filip si-a procurat o casa cu 3 etaje, in sectorul Buiucani al capitalei. Pentru ea premierul ar fi platit 200 de mii de euro, se arata intr-o investigatie realizata de Rise Moldova - VIDEO

O casa cu 3 etaje, pe strada Paris, din sectorul Buiucani al capitalei. Are o suprafata de 400 de metri patrati si se vinde cu 200 de mii de euro. Este anuntul publicat pe un site de imobiliare in ianuarie, 2018. Patru luni mai tarziu s-a gasit un cumparator, se arata in investigatia realizata de Rise Moldova.

Casa a fost procurata de firma Vota SRL, care in 2015 a fost cumparata in totalitate de Burex SRL.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI: „ Pavel Filip conducea firma Burex, apoi a trecut-o pe nepoti si apoi pe copii. „

Locuinta iese in evidenta prin acoperisul argintiu din tabla de otel zincat, care are mai multe cupole. Iar in fotografiile publicate de Rise Moldova se vede ca interiorul este amenajat cu lustre masive, iar peretii-decorati cu numeroase elemente aurii. Mai mult, imobilul se afla chiar in apropiere de casa lui Pavel Filip. Serviciul de paza ne-a alungat astazi de acolo, spunand ca nu putem filma in zona.





Oamenii care locuiesc pe aceeasi strada spun ca l-ar fi vazut pe primier in imobilul vandut recent. Nu am reusit sa vorbim cu Pavel Fipil astazi. Pentru Rise Moldova, prim-ministrul a recunoscut ca locuinta a fost cumparata de familia sa.

In ultimii sase ani, familia lui Pavel Filip a inregistrat un venit de peste 5 milioane de lei, scrie Rise Moldova. Peste un milion de lei provin din salariile premierului. 700 de mii au fost incasati sub forma de salarii de la Burex SRL, de catre sotia lui Filip, iar restul banilor-din vanzarea unei locuinte si a unui automobil.