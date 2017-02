Familia tanarul din Mingir vrea sa-i cunoasca pe toti cei care vor beneficia de organele baiatului: "Eu ca sora lui geamana, am simtit ca nu mai este nimic de facut". Ce spune despre suspect - VIDEO

Potrivit lui Romascu Ion, ofiterul care investigheaza cazul, suspectul a fost dat in cautare nationala.

NATALIA, sora geamana: "Deci tatal lui, cu o zi inainte de a fi transportat la Chisinau, a fost spital, era numa ea acolo si ii da lu mama 10 mii de lei. Mama i-a refuzat, insa el fortat i-a pus in geanta. El a spus ca astia sunt pentru cheltuieli, sicriu si trebuie sa ierte pentru ca si biblia spune iarta. A inceput sa o ademeneasca, insa oricum mama i-a dat banii inapoi. O sa deschidem toate usile ca sa se faca dreptate. O sa facem tot posibilul."





"Mi-e straniu pentru ca politia trebuia sa-l retina. Am fost la mama lui la poarta si imi spune ca e la Chisinau in spital si o intreb, ce a patit? Ea imi zice a fost lovit la cap si e in spital de la gazul ala lacrimogen, nu vede. Am vrut sa ne ducem la spital si ea zice ca nu stie la ce spital e internat. Sunt minciuni...il acopera si tatal lui la fel."





"Totusi am asteptat si am sperat ca poate cumva s-ar intampla o minune...Medicii au spus ca operatie nu putem sa-i facem, creierul la el era mort, insa inima i se mai zbatea. Pielea i se uscase...Eu ca sora geamana cum am aterizat am simtit si cand am intrat in sectia de reanimare si l-am vazut..."





Natalia spune ca si-ar dori sa cunosca persoanele la care au ajuns organele fratelui sau.





"Vrem cat mai repede posibil sa ne anunte cineva, cine sunt persoanele, ca sa putem sa ne intalnim. Daca minunea nu s-a intamplat la noi macar sa facem alte minuni, sa salvam alte vieti, care tot asa sufera si plang."







Tanarul de 27 de ani din Mingir a intrat in coma dupa ce a fost batut cu bestialitate.

Medicii au prelevat pe langa ficat, si rinichii tanarului. Astfel, un rinichi a ajuns la un barbat in varsta de 49 de ani, iar cel de-al doilea a salvat viata unei femei de 36 de ani, ambele persoane sufereau de insuficienta renala.





Sambata, ficatul tanarului i-a fost transplantat unei femei de 53 de ani dupa ce acum doua zile, parintii acestuia au decis sa-l deconecteze de la aparatele care il tineau in viata.





Un consatean in varsta de 30 de ani este supectat ca l-a batut pe tanar, acesta insa nu a fost retinut deocamdata. Cei doi s-ar fi certat, iar in urma loviturilor victima a ajuns in coma depasita.