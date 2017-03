Inselati de un agent imobiliar? O familie acuza un barbat ca ar fi fugit cu banii din care trebuia sa fi platit apartamentul. Presupusul escroc se plimba intr-un BMW de 120 de mii de euro - VIDEO

Aurel SPATARU, VICTIMA: "In situatia asta iese ca nu am nici casa si cu bani imprumutati am ramas, pe drumuri, cu sotia insarcinata."

In vara acestui an, familia Spataru si-a propus sa cumpere un apartament. Aveau ceva bani adunati de la nunta, au mai imprumutat 15 mii de euro si au luat legatura cu un agent imobiliar, care le-ar fi promis sa se ocupe de toate. Mai mult, agentul le-ar fi facut si o oferta.

Aurel SPATARU, VICTIMA: "Costul apartamentului total era 28 de mii de euro. Daca achit 25 de mii de euro, toti impreuna, imi fac reducere si am fost de acord. "

Actul a fost semnat in luna august, in aceeasi zi au dat si banii, iar cateva luni mai tarziu, agentul a disparut.

Aurel SPATARU, VICTIMA: "Am semnat acest contract, care se vede suma totala pe care am dat-o. - Contractul nu a fost legalizat la notar? - Nu, nu a fost. Asta e tot ce mi s-a dat."

Familia a depus o plangere la Procuratura Centru. Contactati de PRO TV, responsabilii de acolo ne-au confirmat informatiile, mentionand ca pe acest caz a fost pornit un dosar penal.

Marionela SPATARU, VICTIMA: "Autoritatile sunt cumparate, nu mai stiu ce mai este in tara noastra."

Am incercat sa vorbim cu agentul imobiliar, insa astazi avea telefonul inchis. La un festival de masini vara trecuta, Sergiu Cazac venise cu un BMW de 120 de mii de euro, proaspat comandat din Germania. Intrebat atunci cum isi permite o asemenea bijuterie...

Sergiu CAZAC, PARTICIPANT: “Lucram, muncim, platim impozite la stat.”

Agentia imobiliara, unde a activat Sergiu Cazac spune ca barbatul, intr-adevar, ar fi lucrat pentru ei cateva luni, insa a fost concediat. Acum toata lumea il cauta, inclusiv politia.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Aurel si Marionela se vedeau deja mutaţi in clădirea din spatele meu. Acesia au dat 25 de mii de euro pt un apartament cu doua camere, cu o suprafaţa de 56 de metri pătraţi. Blocul urmează sa fie dat in exploatare in luna Aprilie, însă pana cand banii isi vor recupera banii, casa le va rămâne locuinta pe care o inchirieaza acum."

Firma de constructii, care se ocupa de lucrarile pe santier, spune ca nu are nicio treaba cu neintelegerile oamenilor. Si pentru ca nu si-a primit banii, a reziliat contractul.

Vladimir BOLGARI, DIRECTOR COMPANIE DE CONSTRUCTII: "Apartamentul s-a intors la intreprindere. - Si acum e scos din nou in vanzare? - Da, e scos in vanzare si inregistrat la cadastru."

Potrivit politiei, pe numele lui Sergiu Cazac sunt pornite in total 3 dosare penale. Avocatul familiei Spataru a mai dat in judecata si agentia imobiliara unde a lucrat presupusul escroc, pentru a-si recupera banii.