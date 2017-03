Fara acoperis, scaune sau pereti exteriori si pline de mizerie. Asa arata mai toate statiile de asteptare din capitala. Ce spun autoritatile - VIDEO

Din aceasta statie de asteptare a ramas doar carcasa. Pereti si acoperisul a fost distrus, scaunele lipsesc, iar de orar nici vorba. Cel mai grav este ca astfel arata majoritatea statiilor de asteptare din capitala.

”În caz ca ploua poti sa stai ori aici ori inautru e totuna”.

”In picioare care asezare”.

”N-ai unde te aseza, nu ai nimic aici tot o farmat tot o stricat”.

Locuitorii capitalei spun ca tot oamenii sunt cei care vandalizeaza statiile din cauza ca nu sunt educati.

”Imi imchipui ca daca o sa fie noi nu se vor atinge de dansele”.

”Nu o sa ajute nici o pedeapsa, tineretul nu are ocupatie”.

”Trebuie sa le repare si sa mai aiba grija”.

In 2017 a expirat contractul cu agentia ce plasa publicitate in statii, iar in schimb le repara. Autoritatile spun ca posibil vor semna un nou acord.

Petru GONTEA, ŞEF DIRECȚIA LOCATIV-COMUNALĂ, CHIŞINĂU: ”Suntem in negocieri am crede ca am putea repara noi si ele o parte din reparatie.”

Pana la semnarea unui nou acord primaria va trebui sa repare statiile. Autoritatile spun ca vor incepe, imediat ce va fi aprobat bugetul pentru 2017. Pentru asta vor fi aclocate 2 milioane de lei, desi este nevoie de circa 5 milioane de lei.

Petru GONTEA, ŞEF DIRECȚIA LOCATIV-COMUNALĂ, CHIŞINĂU: ”Aceste 2 milioane am putea repara in jur de 80 de statii. Vom incepe cand va fi aprobat bugetul in a doua lectura.”





Potrivit Directiei Locativ Comunale din cele 300 de statii din cappitala, doar 20 nu au nevoie de reparatie. Anul trecut au fost reabilitate in jur de 40 de statii, insa ulterior au fost devastate.