Fara caldura in plina iarna. Motivul pentru care locatarii unui bloc de la Ciocana s-au trezit fara lumina si cu caloriferele reci: Disperati, oamenii au iesit in strada - VIDEO

In imaginile surprinse de un martor se vad mame cu copii in brate, care stau in mijlocul strazii si nu permit soferilor sa treaca. Astfel ca multi s-au intors din drum. Oamenii spun ca au decis sa blocheze drumul dupa ce toata ziua au inghetat in apartamente, iar responsabiili de la Gas Natural Fenosa nu raspundeau la telefon.

“Imaginati-vă cu copii mici, nici să mănânci şi e frig şi nici lumină. Nimeni nu răspundea la telefon”.

”Fara lumina copii micuti inghesau. Caldura nu era caldura, dezastru”.

La fata locului a venit politia, iar in jurul orei 21, oamenii au eliberat drumul si au revenit in apartamentele reci, deoarece abia spre miezul noptii s-a dat curentul.

"Mi-au spus ca careva cabluri s-au rupt."

Responsabilii de la Gas Natural Fenosa nu au raspuns la telfon pentru a comenta incidentul. Deocamdata nu se stie daca protestatarii vor fi sanctionati pentru ca au blocat strada. Cei de la politie nu au fost de gasit astazi.