Fara decoratiuni de Pasti in centrul capitalei. Silvia Radu: "Sunt extrem de scumpe si am renuntat la ele"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Vom incerca sa organizam targurile in zona Catedralei. Acele decoratiuni care au existat anii anteriori nu am vrut sa le contractam erau preturi mult prea mari din ceea ce am vazut eu cel putin si mi s-a adus.

Era vorba despre niste instalatii care costau intre 70 si 100 de mii de lei, pentru o saptamana, lucru care mi s-a parut extrem de scump, de aceea am renuntat la ele. Practic nu am avut timp ca sa avem decoratiuni speciale."